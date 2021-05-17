В МВД Башкирии рассказали, из-за чего эвакуировали уфимские школы

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Сегодня утром в соцсетях появились сообщения, что в уфимском микрорайоне Сипайлово эвакуируют школы №29 и №130. Школьники сообщали, что их срочно переводят в соседнюю школу и размещают в спортзале, а возле учебных заведений столпились кареты скорой помощи и другие экстренные службы.

В МВД Башкирии корреспонденту «Комсомолки» прокомментировали, что стало причиной спешной эвакуации в школах.

- В полицию поступило сообщение о том, что в школе якобы находится опасный предмет. В учебном заведении были проведены проверки, опасных предметов не обнаружено, - уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранителям предстоит разыскать звонившего хулигана и привлечь его к ответственности.