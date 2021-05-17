В Башкирии будут судить двух гаишников за взяточничество

Ни один из обвиняемых не признал вину в преступлении

В Башкирии будут судить двух сотрудников госавтоинспекции города Октябрьский. По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года инспекторы внесли ложные сведения в государственную базу данных и оформили поддельные документы о наличии газового оборудования на четырех транспортных средствах.

Газобаллонная система, по факту, отсутствовала на автомобилях, однако полученные документы позволяли их владельцам платить гораздо меньшую сумму за налог на транспорт. На произведенных махинациях оба инспектора заработали в общей сложности 29 тыс. рублей.

Сотрудников госавтоинспекции обвиняют в получение взятки и в служебном подлоге. Ни тот ни другой свою вину не признали, однако одного из них уже уволили по компрометирующим основаниям. В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения в региональный городской суд.