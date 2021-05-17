Поиски пропавшего рыбака из Уфы завершились трагедией

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Поиски 34-летнего уфимца Павла Фионина завершились трагедией. Как сообщил друг пропавшего мужчины, спустя четыре недели после пропажи тело рыбака было найдено в реке.

- Товарища нашли, все же утонул, - написал мужчина у себя в соцсетях, поблагодарив всех, кто помогал с поисками.

На обвалившемся берегу поисковики нашли рюкзак Павла, но его самого нигде не было

Напомним, Павел Фионин пропал еще 26 апреля, когда отправился на рыбалку на реку Дема. Когда мужчина не появился дома и не вышел на работу, его друзья и близкие забили тревогу. Добровольцы вышли на поиски и вскоре обнаружили, что берег, на котором рыбачил Павел, обвалился, а рядом валялись вещи и снасти. Долгое время водолазы не могли приступить к поискам, потому что вода была мутная, а дно было усеяно корягами. И лишь в середине мая тело мужчины было, наконец, извлечено из воды.У Павла Фионина остались пожилые родители, которые оплакивают потерю единственного сына.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего Павла Фионина.