В Башкирии эвакуировали сразу несколько школ

Ученики выкладывают фотографии, как их переправляют в другие школы. Фото: соцсети

Сегодня утром в социальных сетях появилось сразу несколько сообщений о том, что в уфимском микрорайоне Сипайлово эвакуируют несколько учебных заведений. В частности, речь идет о школе №29 и №130. Школьники выкладывают фотографии, что их забрали с занятий и переводят в другую школу, где они временно будут размещены в спортзале. Очевидцы сообщают, что возле школ, где проходит эвакуация, подъехали все экстренные службы и правоохранительные органы.

В МВД по Башкирии причины эвакуации пока не прокомментировали, заявив, что «ситуация пока уточняется». По некоторым предположениям, это может быть как учебная тревога, так и ложное сообщение о минировании школ.

Напомним, по поручению властей Башкирии во всех школах республики усилят меры безопасности. Это связано с трагическим инцидентом в Казани, где в минувший вторник 19-летний стрелок ворвался в школу и убил семерых детей и двух учителей и ранил 20 человек.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.