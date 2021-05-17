Некоторые школьники из Башкирии были подписаны на соцсети казанского стрелка

Министр образования Башкирии заявил, что некоторые местные школьники были подписаны на соцсети казанского стрелка Фото: Анастасия ОСИПОВА

Правоохранительные органы выявили в Башкирии школьников, которые были подписаны на социальные сети Ильназа Галявиева – стрелка, устроившего массовое убийство в казанской гимназии №175, где погибли девять человек. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 17 мая сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– Совместно с коллегами из правоохранительных органов и федеральных институтов мы сейчас проводим мониторинг социальных сетей на предмет увлеченности молодых людей деструктивными течениями. К сожалению, есть ряд ребят из Башкирии, которые были подписаны на социальные сети казанского стрелка, – заключил чиновник.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя доклад Хажина и говоря о трагедии в Казани, отметил, что задача Минобрнауки и учителей – «быть в головах наших детей»:

– Очень часто, когда происходят подобного рода трагедии, там всегда, потом когда начинаешь «копаться», оказывается, можно было предотвратить. Если бы классные руководители, директора школ обращали внимание на то или иное атипичное поведение или на какие-то его особенности, и на соцсети – глядишь, трагедию [можно было] предусмотреть.

Напомним, на то же оперативном совещании министр образования Башкирии назвал города республики с самыми незащищенными школами.