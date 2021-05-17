В Уфе побит температурный рекорд, который держался 25 лет

Аномальная жара в Башкирии принесла температурный рекорд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 16 мая в Уфе был побит температурный рекорд, который держался 25 лет. Станции Уфа-Дема зафиксировала жару в +32,6°. Об этом сегодня, 17 мая, сообщил Башгидромет.

– В 1996 году в этот день максимальная температура воздуха повышалась до +31,6°. В целом по республике вчера днем максимальные температуры воздуха достигали +29,3°,+33,2°, – отметил в Башгидромете.

Аномальная жара в Башкирии держалась всю прошлую неделю и сохранится на текущей. Накануне «КП-Уфа» писала, когда в республике пойдет дождь.

Сегодня, 17 мая, в регионе не ожидается существенных осадков. Ветер будет дуть с южных и западных направлений. Местами может усилиться до порывистого. Днем температура воздуха составит 29-34°.