В правительстве Башкирии назвали города, где самые незащищенные школы

Проверки в школах Башкирии прошли сразу после трагедии в Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе в Башкирии прошли массовые проверки безопасности и защищенности в школах по всей республике. Проверить башкирские школы на предмет антитеррористической безопасности поручил глава региона Радий Хабиров. Причиной, как известно, послужила жуткая трагедия в Казани, где бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В кровавой бойне погибли девять человек и пострадали еще 18.

По итогам проверки безопасности, сегодня, 17 мая, на оперативном совещании доложил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он заявил, что в правительстве состоялось закрытое совещание, где присутствовали правоохранительные органы и министерство образования.

- Наибольшее количество школ, которые сегодня не защищены в полной мере – это в Стерлитамаке и Салавате. Именно в этих районах нам наибольший контроль надо взять, - подчеркнул Андрей Назаров.