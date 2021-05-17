За сутки в Башкирии зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса

Вакцинация от ковида продолжалась и во время праздников, и на выходных

В Башкирии ситуация с коронавирусом остается стабильной. За последние судки ковид был диагностирован у 90 человек, а общее число инфицированных в регионе достигло 36950. 93,7 процента (34629 человек) из них выздоровели, включая за прошедшие сутки 107 человек.

На амбулаторном лечении в настоящий момент находятся 1700 жителей республики, на стационарном – 130, еще 6 пациентов в тяжелом состоянии переведены в отделение интенсивной терапии. Занятость коечного фонда из 1523 инфекционных коек составляет 67 процентов.

Продолжается в Башкирии массовая вакцинация от коронавируса, которая не прекращалась даже на выходных.

- Всего в республику поступило 367834 доз антиковидной вакцины, 1-м компонентом привились уже 310496 человек (85 процентов от общего числа поступившей вакцины), закончили вакцинацию 224860 человек (62 процента), - отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин.