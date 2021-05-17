Совещание в правительстве Башкирии началось с минуты молчания в память о трагедии в Казани

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 17 мая, традиционное совещание в правительстве Башкирии началось с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы в казанской гимназии №175. Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования народу Татарстана и предложил почтить жертв трагедии минутой молчания.

Напомним, 11 мая в гимназию №175 в Казани вошел бывший ее ученик, 19-летний Ильназ Галявиев и устроил стрельбу из автоматического оружия. В итоге, в кровавой бойне погибли девять человек, а еще 18 оказались в больницах. Двое из пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

После произошедшей в Казани трагедии Радий Хабиров потребовал усилить меры безопасности в школах Башкирии. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и предложил пострадавшим приехать на отдых и реабилитацию в лагеря республики.