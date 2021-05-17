В Башкирии Daewoo протаранила стоящий на трассе грузовик: жена водителя легковушки погибла

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Дюртюлинском районе Башкирии легковушка протаранила грузовик. В ДТП погибла пожилая женщина. Подробности происшествия сообщили в ГИБДД республики.

Авария случилась 16 мая в десятом часу вечера на 1228 километре трассы М-7. Там 66-летний местный житель за рулем Daewoo Nexia въехал под стоящий грузовик Daf – он остановился из-за поломки коробки передач.

В результате инцидента водитель Daewoo с травмами был доставлен в ближайшую больницу. В салоне авто вместе с ним также находилась его 62-летняя жена – она скончалась на месте происшествия.