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Общество17 мая 2021 6:43

На фасаде дома в Уфе появился портрет погибшей при теракте в Казани учительницы

В Уфе таким образом решили выразить соболезнования по поводу случившегося
Источник:kp.ru
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Аргументы и факты

Аргументы и факты

В Уфе на светодиодном экране появился портрет погибшей в теракте 11 мая в школе учительницы из Казани Эльвиры Игнатьевой. Фотография со словами соболезнования размещена напротив здания Южного автовокзала Уфы на улице Рихарда Зорге, 9.

Под фотографией также есть надпись со словами «Защитила детей, отдав за них свою жизнь», передают «Аргументы и факты».

Учительница английского языка преподавала в школе №175, где 11 мая произошла ужасная трагедия. Вместе с Игнатьевой погибли девять человек, семеро из которых были дети.