В конце мая в Башкирии пройдет слушание дела насильника, надругавшегося над таксисткой

Назначена дата первого слушания по делу о нападении на женщину-таксистку. В отношении 29-летнего уроженца Свердловской области обвиняют в изнасиловании, в разбое и угоне автомобиля. По информации «Вести –Башкортостан», дело будут рассматривать в конце мая.

Журналисты передают, что сам подозреваемый во время следственный действий рассказывал о том, как бил, насиловал, грабил и душил свою жертву вполне будничным тоном.

«После остановки я накинул зарядник от телефона на шею, нож у меня выпал», – процитировали его на телевидении.

Тяжкое преступление, напомним, произошло 15 февраля на трассе Белорецк-Учалы-Миасс. Жертвой стала 35-летняя женщин, к которой он подсел в такси и попросил отвезти его в Учалы. На трассе он потребовал остановить машину, избивая, угрожая ножом своей жертве.

После он накинул ей на шею зарядку от мобильника, а потом изнасиловал. После, связав жертве руки, он заставил ее довезти его до Учалов и забрал всю выручку в размере 6700 рублей. В настоящий момент фигуранту уголовного дела грозит до 12 лет лишения свободы.