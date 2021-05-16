В Башкирии рабочего насмерть придавила электроопора

В Белорецком районном суде рассмотрели 12 мая ходатайство следователя Белорецкого межрайонного отдела СК по РФ о прекращении уголовного дела в отношении 50-летнего начальника участка ремонта и технического обслуживания оборудования ООО «Пугачевский карьер».

В следствии установили, что подозреваемый не учел требования к работе на высоте и не проверил опору ЛЭП, из-за чего произошел несчастный случай. Опора, как уточнили в пресс-службе суда, упала вместе с рабочим, который скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Следователь обратился с ходатайством прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф. Суд принял во внимание, что преступление относится к категории средней тяжести, а фигурант уголовного дела ранее судим не был. Кроме того, он выплатил компенсацию отцу, супруги и сыну пострадавшего. Подозреваемому был назначен судебный штраф в размере 5000 рублей.