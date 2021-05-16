Стало известно, когда в Башкирии пойдет дождь

Ближайшие осадки в Башкирии ожидаются не ранее 25 мая, следует из данных «Гисметео». В этот день обещают грозу и дождь при температуре +31°. До этого всю следующую неделю будет засушливая жаркая погода.

Судя по опубликованным данным, после 25 мая будет дождь и на следующий день 26 числа. После вплоть до 2 июня больше осадков не предвидится. Однако и в этот день обещают лишь небольшой дождь.

В настоящее время в республике устоялась аномально жаркая погода, температура воздуха выше нормы на 7°.Завтра, 16 мая, температура воздуха ночью 11-19°, в отдельных районах +5, +10°, днем 29-34°.