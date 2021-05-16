Стало известно, кто в Башкирии получит миллион от Элвина Грея

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Башкирский артист Радий Юльякшин, который также известен поклонникам под псевдонимом Элвин Грей, сообщил имя победителя в организованном им конкурсе «Яңы Моң».

Как сообщил исполнитель, приз в миллион рублей получит житель Уфы Искандер Сулейманов, который набрал 35% голосов по итогам СМС-голосования, обойдя четырех конкурентов.

– Победитель первого сезона Международного Музыкального проекта «Яңы Моң» Искандер Сулейманов.Путем смс - голосования телезрители выбрали именно его! Поздравляю тебя, – написал Юльякшин