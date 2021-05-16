Супруга Радия Хабирова объяснила, почему не сделала прививку от коронавируса

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Супруга главы республики Каринэ Хабирова ответила в социальных сетях, почему так и не сделала прививку от коронавируса. Подобный вопрос задала одна из подписчиц, подозревая первую леди в том, что она не хочет подвергать себя риску.

– А вы сами делали прививку? Или у вас отговорка, что вы кормящая мать? А мужа вы привили? Или не рискуете жизнью своих близких? А почему тогда нас ставят под такие условия, что без прививки никуда? Столько стоит не ставить прививку? – спросила местная жительница.

Супруга главы на это ответила, что очень тяжело в свое время переболела коронавирусом, и у нее пока что очень высокий уровень антител. Что касается Радия Хабирова, то он привился уже давно, подчеркнула первая леди, пожелав своей подписчице здоровья.