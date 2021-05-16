В Уфе срочно разыскивают пропавшую 32-летнюю женщину

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что в Уфе начались поиски пропавшей 32-летней Ангелины Асадуллиной. Женщина вышла из дома, как уточняется в сообщении, 15 мая. С тех пор о ней нет никакой информации.

Поисковики также призывают неравнодушных уфимцев присоединиться к поискам, которые пройдут сегодня, 16 мая. Начало запланировано на 15:00.

Место сбора: улица Георгия Мушникова, д.10.

Координаты места сбора: 54.776207, 56.115133

Желающих присоединиться к поискам просят надеть удобную одежду, взять с собой еду и воду. Связаться можно по телефону: 89177819334

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы, глаза карие.

Была одета: серо-голубая футболка, серые брюки, белые кроссовки.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, сообщите ее, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.