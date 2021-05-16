В Башкирии 17 мая начнется первое плановое отключение горячей воды

В Башкирии в понедельник, 17 мая, откроется сезона плановых отключений горячей воды. Судя по графику, отключения коснутся Уфы, Ишимбая, Сибая, Нефтекамска, Стерлитамака, Благовещенска и Салавата.

С 17 мая воду отключат сразу в нескольких районах Уфы, а также в Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае и Ишимбае. С 26 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать в Благовещенске, а с 31 мая – в Салавате.

Продолжительность отключения воды зависит от запланированных работ и района. С полным расписание можно познакомиться на сайтах МУП УИС и БашРТС.

Подробности: https://gtrk.tv/novosti/223422-17-maya-ufe-gorodah-bashkirii-nachnetsya-planovoe-otklyuchenie-goryachey-vody