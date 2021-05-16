В Уфе спасатели вызволили с крутого обрыва около памятника Салавата Юлаева 13-летнюю девочку

Фото: УГЗ Уфы

Уфимские спасатели рассказали историю спасения 13-летней девочки, которая вчера, 16 мая, застряла на крутом склоне в районе памятника Салавата Юлаева.

По информации ведомства, девочка позвонила в службу спасения сама, рассказав, что решила дойти прямиком от памятника до набережной Белой реки. В какой-то момент она осознала, что оказалась на сыпучем, крутом склоне и почувствовала, что попала в ловушку.

До прибытия спасателей, девочку поддерживали на связи полицейские, которые определили ее примерное местоположение. Поднять ребенка удалось при помощи альпинистского снаряжения.