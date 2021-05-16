В результате пожара в жилом доме погиб молодой мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

В башкирском Кумертау минувшей ночью в жилом доме произошел пожар, который унес жизнь мужчины. По информации ведомства, данные о возгорании на улице 60 лет БАССР поступили к ним в 2:31.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели сильный огонь в однокомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного здания. С места происшествия спасли 30 человек, среди которых было пятеро детей. Еще один 36-летний мужчина был без сознания, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Локализовать огонь удалось в 3:20, причину и обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели МЧС и сотрудники оперативно-следственной группы.