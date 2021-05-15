Синоптики рассказали, как долго в Башкирии сохранится аномальная жара

В Башкирии жаркая погода ожидается до конца мая

Синоптики рассказали, что жаркая погода в Башкирии сохранится еще как минимум до конца мая.

В середине последнего месяца весны в Башкирии установилась по-настоящему летняя погода. Днем столбик термометра в Уфе поднимается выше +30 градусов – такую погоду в это время уж точно можно назвать аномальной.

По данным синоптиков, характер погоды в Башкирии не будет меняться да начала июня. С первым месяцем лета в республику придет небольшое похолодание до +23-25 градусов и пасмурная погода. Тем не менее, затяжных осадков в регионе не ожидается – возможны лишь небольшие осадки в первый месяц лета.