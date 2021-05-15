В Башкирии за 76 миллионов приведут в порядок центральную городскую площадь Баймака

Фото: пресс-служба главы Башкирии

В Башкирии за 76 миллионов рублей отремонтируют центральную городскую площадь Баймака и соединят ее с парком.

О предстоящей реконструкции сообщили в пресс-службе главы Башкирии – сегодня в Баймак приехал сам Радий Хабиров.

Проект реконструкции называется «Баймак. Ветер перемен». Согласно плану, он объединит сразу две зоны – центральную площадь города и парк имени Салавата Юлаева. На территории места отдыха установят амфитеатр, скамейки и сухой фонтан. Работы должны закончиться в ноябре 2021 года, а на сам проект потратят порядка 76 миллионов рублей.

- Главное – не срывать сроки. Сюда направили федеральные средства, - напомнил местным чиновникам Хабиров.