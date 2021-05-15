В промзоне Уфы загорелось производственное помещение

Фото: МЧС Башкирии

На севере Уфы загорелось производственное помещение по улице Кислородной.

По данным пресс-службы МЧС Башкирии, сообщение о возгорании нежилого здания поступило на пульт диспетчера ранним утром 15 мая. На место немедленно выехали пожарные и представили других служб.

Оказалось, что возгорание началось в одноэтажном производственном помещении общей площадью в 600 квадратных метров. Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС, ликвидировать возгорание удалось менее чем за час после первого сообщения о пожаре. Всего на месте работали 37 огнеборцев и 15 единиц техники.

Сейчас дознавателям МЧС предстоит выяснить, из-за чего могло начаться возгорание. На месте работают эксперты.