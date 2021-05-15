Погода в Башкирии в воскресенье, 16 мая

16 мая в Башкирии ожидается жаркая погода

16 мая в Башкирии сохранится жаркая погода без осадков.

Аномальное потепление удивило жителей Башкирии уже в первых числах мая. Буквально за пару дней дневная температура воздуха выросла до аномальных для последнего месяца весны 30-35 градусов.

По прогнозам синоптиков, жара не уйдет из республики и в воскресенье, 16 мая. Ночью ожидается похолодание до +18 градусов, а днем столбик термометра вновь взлетит до +34 градусов. Возможно появление небольших туч, но осадков в последний день недели не ожидается.

Судя по прогнозу сервиса «Gismeteo», похожая погода сохранится в Башкирии и до конца мая.