Пьяный житель Башкирии угробил в страшной трагедии свою мать

Пьяный водитель из Башкирии устроил ДТП, в котором погибла его мама

Пьяный житель Башкирии устроил смертельное ДТП, в котором погибла его мама.

История началась с того, что житель Зилаирского района решил отвезти маму и младшего братишку в соседнюю деревню к родственникам. За руль он сел днем, после того, как до 5 утра распивал с приятелями спиртное - опьянение молодого человека не остановило.

На опасном участке, где запрещено выезжать на встречную полосу, парень захотел обогнать впередиидущий автомобиль. По несчастливой случайности, прямо в этот момент на «встречке» оказался еще один автомобиль. Молодой человек резко повернул вправо, дабы избежать столкновения. После этого машину занесло и выбросило в кювет, где она в итоге перевернулась.

К сожалению, пострадавшая в аварии женщина выжить не смогла. Виновник ДТП и его братишка отделались травмами. Примечательно, что молодой водитель остался единственным опекуном своего братишки.

В итоге суд приговорил горе-водителя к трем годам заключения в колонии общего режима. Также ему на три года запретили заниматься коммерческим извозом.