Хабирову показали цех халяльной колбасы из конины

Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров показал, как выглядит халяльный цех по производству фермерской продукции в Баймакском районе.

В соцсетях глава республики объяснил, что посетил цех предпринимателя Фирдависа Халимова. Ранее фермер занимался производством кумыса, а сейчас начал делать мясные деликатесы из конины – редкого, но популярного в Башкирии мяса.

- Ещё в прошлом году это были только идеи, теперь полноценное производство. Что называется, от фермы до прилавка, - порадовался за фермера Хабиров.

Также глава республики отметил, что мясные деликатесы производят по халяльным технологиям (согласно правилам мусульманского мира - Ред).

- На неё есть сертификат, как и положено продукции такого типа, - пишет руководитель региона.

В конце своего поста Хабиров пообещал и дальше поддерживать идеи местных предпринимателей.