Шашистка из Уфы одновременно сыграла с 250 соперниками

Фото: мэрия Уфы

Действующая чемпионка мира по стоклеточным шашкам Тамара Тансыкужина одновременно сыграла с 250 соперниками в центре Уфы.

Судя по всему, власти города решились на такой праздник после победы Тансыкужиной на Чемпионате мира по шашкам в Варшаве. Знаменитую шашистку и еще нескольких спортсменов пригласили на сеанс одновременной игры сразу с 250 соперниками в Уфе.

По данным городской администрации, началось утром 15 мая мероприятие в уфимском парке «Ватан». Поиграть с чемпионкой пригласили обычных уфимцев, спортсменов и чиновников. Среди последних оказался и мэр башкирской столицы Сергей Греков. Всем участникам вручат сертификат, а те, кто сыграет вничью или обыграет профессиональных шашистов, получат призы и медали.