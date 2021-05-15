В центре Уфы на три недели перекроют загруженный перекресток дорог

В центре Уфы перекроют часть загруженного перекрестка

Власти Уфы закроют для проезда угловой участок перекрестка улиц Аксакова и Пушкина в центре города.

По данным городской администрации, угловой участок будет перекрыт с 17 мая по 9 июня. Закрытыми для проезда окажется часть улицы Аксакова от дома 16 и далее по улице Пушкина до дома по адресу Гоголя 23/1. Также водителям нельзя будет проехать в угловом направлении по самому перекрестку.

Общественный транспорт будет объезжать проблемный участок по улицам Свердлова и Заки Валиди. Рабочие будут выполнять ремонт проезжей части.

Помимо этого, в пресс-службе мэрии Уфы рассказали о перекрытии улицы Ухтомского в Деме. Здесь с 18 по 22 мая будет перекрыт участок между домами №17 и 20.