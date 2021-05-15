В Башкирии увеличивается количество погибших из-за коронавируса

В Башкирии выявили еще два случая смерти из-за ковида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За сутки в Башкирии выявили еще две смерти из-за ковида.

По данным медиков, всего за минувшие 24 часа в Башкирии диагностировали еще 91 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала отчетного периода составляет 36 768 человек.

За 14 мая в Башкирии от коронавируса выздоровел 101 человек. Таким образом, всего от опасной болезни вылечились 34 417 пациентов.

К сожалению, коварный вирус по-прежнему продолжает забирать жизни людей. Только за последние сутки в Башкирии выявили две смерти, которые были вызваны COVID-19. Всего с весны 2020 жертвами заразы стали 485 жителей региона.