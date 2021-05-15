В ряде районов Башкирии ввели режим ЧС из-за размножения насекомых

В пяти районах Башкирии ввели режим ЧС из-за гусениц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пяти районах Башкирии ввели режим ЧС из-за размножения непарного шелкопряда.

О необычной новости сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Спасатели уточнили, что в Хайбуллинском, Кугарчинском, Зианчуринском, Зилаирском и Баймайском районе выявили «массовое размножение очагов непарного шелкопряда».

Несмотря на небольшие размеры, гусеницы непарного шелкопряда могут нанести серьезный ущерб садоводам и аграриям. В садах насекомые оголяют яблони и сливы, а в лесу портят березы, липу и дуб.

Известно, что режим ЧС продлится до особого распоряжения местных властей. Снимут его сразу после того, как специалисты посчитают, что «гусеничная угроза» угроза исчезла.