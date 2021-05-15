В Башкирии мать и двое детей попали в ДТП с грузовиком

В Башкирии столкнулись «Kia Rio» и грузовая «Газель»

В Башкирии мать за рулем «Kia Rio» попала в ДТП с грузовой «Газелью».

В ГИБДД республики сообщили, что авария с участием несовершеннолетних 5 и 15 лет произошла вечером 14 мая в Дюртюлинском районе Башкирии. По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем корейской иномарки перестраивалась с полосы разгона на 1237 километре трассы Москва-Уфа и столкнулась с грузовой «Газелью», которая ехала в попутном направлении.

Судя по фото с места, после этого седан съехал с дороги на обочину. В итоге помощь медиков потребовалась всем водителю и двум пассажирам из салона легковушки.

Сейчас автоинспекторы устанавливают, из-за чего именно могло произойти столкновение.