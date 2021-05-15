Чиновники из Башкирии придумали, как будут защищать детей от опасностей интернета

В Башкирии переставили дорожную карту по защите детей от негатива в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники из Башкирии представили план по защите детей республики от опасного контента в интернете до 2027 года.

Дорожную карту представил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. В ней досконально описывают, за счет каких мер будут спасать детей от контента в интернете, который может негативно воздействовать на их здоровье или нравственное развитие.

Общий концепт мероприятий делится на несколько основных глав – создание правовых норм для защиты детей, обучение детей и взрослых правилам безопасного поведения в интернете, создание контента для обеспечения информационной безопасности и мониторинг эффективности работы самой программы по защите детей от негатива в интернете.

За каждую главу отвечают ответственные ведомства. Например, Роскомнадзор по Башкирии будет бороться с точками доступа, через которые можно попасть в интернет без авторизации, а сотрудники МВД будут искать противоправный контент в соцсетях.