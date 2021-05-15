«Я хочу плакать!»: молодая жена Юльякшина столкнулась с неприятной проблемой

Фото: https://www.instagram.com/_izi___izi/

Супруга Радика Юльякшика Инзиля в соцсетях рассказала, что у нее начались проблемы со здоровьем кожи лица.

Несмотря на теплую и солнечную погоду, по мнению девушки, у нее начались проблемы с кожей. Инзиля очень эмоционально отреагировала на ситуацию.

- Я хочу плакать! Мне это не нравится. Что творится с моим организмом? Я не понимаю, - написала муза артиста в соцсетях.

Девушка предположила, что столкнулась с гормональным сбоем.

Фото: https://www.instagram.com/_izi___izi/

- Я даже уверена, что дело в щитовидной железе. Дело не в уходовых средствах, которые я использую – в повседневной жизни я не крашусь. Из-за этого всего мне не хочется снимать сторис, это некрасиво, и мы расстраиваемся. Это неприятно видеть на своем лице, - подытожила Инзиля.

Напомним, что в начале апреля артист и его избранница прочитал никах (обряд мусульманской свадьбы - Ред) в столице Татарстана. По некоторым данным, светская свадьба пары пройдет этим летом в Уфе.