В Башкирии мужчина убил своего пасынка из-за бутылки водки

В отношении 51-летнего жителя Белебеевского района возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве, передали в пресс-службе СК по Башкирии. В ведомстве сообщили, что мужчину обвиняют в убийстве 24-летнего сына своей сожительницы.

По предварительным данным, преступление произошло 5 мая в Ермолкино, когда между подозреваемым и его жертвой началась ссора из-за бутылки водки. Во время конфликта мужчина схватил нож и ударил им сына своей сожительницы три раза, от чего тот скончался на месте преступления.

Изначально мать погибшего взяла вину на себя, но на следующий день сказала, что заявила так по сговору со своим сожителем. Мужчина позже все же признался в содеянном. В настоящее время предполагаемому преступнику предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.