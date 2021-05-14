В Уфе будут судить обвиняемых в нападении на многодетного отца

Трагический инцидент произошел в ночь на 16 августа 2020 года

В Башкирии столичная прокуратура завершила процедуры по делу об избиении многодетного отца и знаменитого уфимского хоккеиста Владимира Данилова, чье тело обнаружили возле уфимской сауны. В нападении на мужчину обвинили 26-летнего жителя Ставропольского края и 29-летнего жителя Татарстана. В отношении обоих было заведено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

В настоящий момент прокуратура Уфы утвердила в отношении обоих обвинительное заключение. Мужчины свою вину в совершении преступления не признали. Уголовное дело направлено в столичный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагический инцидент произошел в ночь на 16 августа 2020 года: тогда Владимир вместе с другом отдыхал в одной из уфимских саун. Когда товарищи уже собирались домой и вызвали такси, к ним подошла компания подвыпивших отдыхающих. Между мужчинами возник словесный конфликт. По версии следствия, увидев у оппонентов дорогие мобильные телефоны, фигуранты уголовного дела решили напасть на мужчин и похитить гаджеты. Началась драка, в ходе которой обвиняемые нанесли потерпевшим множественные удары руками и ногами в область жизненно-важных органов и завладели телефонами общей стоимостью более 15 тыс. рублей. После потасовки Владимира выволокли на улицу и оставили там умирать.