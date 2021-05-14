Башкирия в 2020 году потратила на развитие культуры более 12 млрд рублей

фото: Google Maps

В 2020 году на развитие культуры в республики была выделена рекордная сумма – 12 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщил глава региона Радий Хабиров в своих социальных сетях. По его словам, благодаря такому бюджету стало возможным построить 5 новых домов культуры и отремонтировать 20 уже существующих.

Также глава Башкирии рассказал, что республика получила из федерального бюджета 470 миллионов рублей на развитие проекта «Культура малой Родины», направленного на поддержку и повышение качества работы культурных учреждений.

– Эти средства позволили укрепить материальную базу 8 театров и 77 домов культуры практически по всей республике, купить для творческих коллективов 27 автобусов, вывести на сцены 66 новых театральных постановок, – заявил глава республики.

Проект «Культура малой Родины» призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования.