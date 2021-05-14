Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2021 19:05

Сколько жителям Уфы нужно денег для счастья

Исследователи провели опрос среди экономически активного население региона
Захар ЯКОВЛЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителям Уфы для счастья необходимо 160 тыс. рублей

Жителям Уфы для счастья необходимо 160 тыс. рублей

Фото: Лия МУРАДЬЯН

По итогам опроса счастье уфимцев было оценено в 160 тыс. рублей в месяц. Это на пять тыс. больше, чем было в январе, и на десять меньше по сравнению с 2019 годом. Также авторы исследования отметили, что денежные аппетиты жителей башкирской столицы превышают запросы граждан Оренбурга (136 тыс. рублей), но уступают пожеланиям москвичей (224 тыс. рублей) и петербуржцев (183 тыс. рублей).

Опрос среди работающих жителей России старше 18 лет с апреля по май провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы. В исследовании приняли участие представители 541 населенного пункта, и среди городов-миллионников Уфа заняла 12 место.