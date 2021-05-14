Сколько жителям Уфы нужно денег для счастья

Жителям Уфы для счастья необходимо 160 тыс. рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

По итогам опроса счастье уфимцев было оценено в 160 тыс. рублей в месяц. Это на пять тыс. больше, чем было в январе, и на десять меньше по сравнению с 2019 годом. Также авторы исследования отметили, что денежные аппетиты жителей башкирской столицы превышают запросы граждан Оренбурга (136 тыс. рублей), но уступают пожеланиям москвичей (224 тыс. рублей) и петербуржцев (183 тыс. рублей).

Опрос среди работающих жителей России старше 18 лет с апреля по май провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы. В исследовании приняли участие представители 541 населенного пункта, и среди городов-миллионников Уфа заняла 12 место.