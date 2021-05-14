Уфимские спасатели показали, что находят при очистке дна рек и озер

фото: УГЗ Уфа

Спасатели уфимского Управления гражданской защиты показали, что находят при очистке дна рек и озер во время подготовки пляжей к купальному сезону.

– Водолазами […] осуществляется обследование и очистка дна акватории. На сегодняшний день работа проведена на пяти планируемых зонах отдыха. Как правило, основными находками водолазов становятся бревна, коряги, камни, стеклянные бутылки, – отметили в аварийной службе.

фото: УГЗ Уфа

На фотографиях, опубликованных УГЗ с мест уборки пляжей, можно заметить еще и ракушки, кирпичи, часть бордюра и завязанные мешки с неизвестным содержимым.

фото: УГЗ

Спасатели также напомнили, что открытие купального сезона в Уфе обычно совпадает с первым днем лета – 1 июня. В этом году в городе планируется организовать 10 зон отдыха на воде.