Все еще аномально жарко: погода в Башкирии на 15 мая

Завтра температура воздуха в Башкирии поднимется до 32 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные дни в Башкирии сохранится аномально жаркая погода. Об этом предупредили в Башгидромете.

В субботу 15 мая ночью синоптики обещают +10,+15° (в горных районах +5°), а днем +27-32°. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет неустойчивый, слабый, днем местами может усилиться до порывистых 12 метров в секунду.

Среднесуточная температура воздуха на этой неделе в республике выше нормы на 7,6°. Жаркая погода привела к высокой пожароопасности, в ряде районов – Туймазинском, Бакалинском, Белорецком и Зилаирском – она достигла чрезвычайного класса.