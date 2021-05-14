Жителям Башкирии за декабрь 2020 года начислили за отопление лишние 22,6 млн рублей

"БашРТС" не исключает, что перерасчет еще могут включить в квитанции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплоснабжающая компания «БашРТС» обработала все заявления абонентов на перерасчет платы за отопление по итогам декабря 2020 года. Выяснилось, что жителям Башкирии были начислены за тепло лишние 22,6 млн рублей.

Всего в «БашРТС» поступило 124 тысячи заявлений от абонентов, 52,5 тысячи из них были приняты в работу. Остальные либо были некорректно заполнены, либо не имели отношения к «БашРТС».

– 11 тысяч обратившихся не погасили имеющуюся дебиторскую задолженность, более 9 тысяч заявлений не были рассмотрены из-за несоответствия условиям, необходимым для перерасчёта (рост начислений декабря к ноябрю 2020 года был меньше 42%), – пояснили в компании.

Там добавили, что сумма перерасчета еще могут включить в квитанции последующих месяцев, если по итогам проходящей сейчас проверки подтвердится корректность выставленных начислений за декабрь 2020 года.