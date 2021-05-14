Количество электронных сделок с недвижимостью в Башкирии увеличилось на 83%

По востребованности электронных сделок Башкирия занимает 8-е место среди других регионов России Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Башкирии стали чаще оформлять и регистрировать недвижимость через интернет. По востребованности электронных сделок республика занимает 8-ю позицию среди других регионов России. Об этом сообщили в региональном Росреестре.

– По итогам I квартала 2021 года в Башкортостане на государственную регистрацию недвижимости в электронном виде поступило более 53,5 тыс. заявлений, что на 83 % больше, чем за тот же период прошлого года, – пояснил руководитель Росреестра по Башкирии Петр Клец.

В ведомстве также добавили, что если в 2020 году доля электронных обращений граждан составляла 60%, то в текущем году этот показатель вырос до 70%.