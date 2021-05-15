«Страшно, а что поделать?»: соседи разваливающейся уфимской многоэтажки о ее предстоящем сносе

Дома расположены совсем близко, и люди боятся, что снос может зацепить и соседнее здание Фото: Рустем АХУНОВ

На днях корреспонденты «КП-Уфа» наведались в печально инзвестную девятиэтажку по адресу Уфимское шоссе, 4. В 2017 году два ее подъезда были признаны аварийными из-за карстового провала под домом и расселены. Жильцы оставшихся двух подъездов пожаловались в прокуратуру, что боятся жить в квартирах, где по стене ползут глубокие трещины, а стекла лопаются в покосившихся рамах. В итоге в 2018 году суд постановил признать дом полностью аварийным и расселить жильцов в новые квартиры, но на дворе 2021 год, а в девятиэтажке по-прежнему живут люди.

Как выяснилось, судьбой злополучного дома озабочены не только его обитатели, но и жители соседней панельной девятиэтажки, расположенной всего в полутора метрах от аварийного дома. Они переживают, что во время сноса может пострадать их собственный дом, а переселиться даже на время в другое жилье им никто не предлагал. Кроме того, люди уверены, что карстовые пустоты обязательно дадут о себе знать, и их дом тоже начнет рассыпаться, но по всем проверкам дом никак не подходит под аварийный.

- Нам надеяться не на кого. Нам сразу сказали, что дом полностью обследовали, все там хорошо, никакой аварийности. И снос нас тоже никак не затронет – технологии же! А мы вот уверены, что этот карстовый провал все равно будет расширяться, и в итоге наш дом тоже рухнет. Так что очень страшно, а что поделать? Вот так и живем, - посетовала местная жительница.