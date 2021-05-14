Хабиров пообещал, что Башкирия проведет Всемирную фольклориаду «на высочайшем уровне»

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил уверенность, что Башкирия проведет Всемрную фольклориаду «на высочайшем уровне». Об этом руководитель региона заявил на своих страницах в соцсетях.

– В том, что мы достойно встретим Всемирную фольклориаду, я уверен. У нас талантливые и гостеприимные люди. Все будет на высоте, нам есть чем гордиться и что показать. Мы лидеры в России по клубным формированиям, у нас есть уникальные историко-культурные центры во многих районах, и они с утра до ночи работают, – написал Хабиров.

Он добавил, что гостей международного фестиваля примут 23 муниципалитета Башкирии. Там «где возможно, отремонтировали наши дороги, культурные учреждения, центральные площади, где будут концерты», – отметил глава республики. Тем не менее у Хабирова есть «много вопросов по придорожному сервису, но у нас есть чёткое понимание, что мы делаем». Глава Башкирии также заверил, что из-за ситуации с коронавирусом «требования по соблюдению всех мер» безопасности у региона «будут довольно жесткими».

Крупнейший международный фестиваль традиционной культуры – Всемирная Фольклориада – пройдет в Башкирии с 3 по 10 июля. Республика примет порядка двух тысяч гостей из 55 стран мира. Напомним, изначально это мероприятия планировалось провести в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 его перенесли на год.