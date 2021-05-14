Жители уфимской многоэтажки, разваливающейся из-за карстового провала, рассказали, куда их обещают расселить

Два подъезда давно расселены, а в двух еще теплится жизнь Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимская девятиэтажка на улице Уфимское шоссе, 4 печально прославилась еще несколько лет назад, когда по стенам и потолку поползли огромные трещины, а сам дом дал крен и грозился рухнуть на головы своим жильцам. Обследовав дом, эксперты пришли к мнению, что во всем виноваты карстовые пустоты и ненадежный фундамент, поэтому первые два подъезда были признаны аварийными и расселены. Жильцы соседних подъездов, которые каждый день обнаруживали в квартирах новые трещины, также обратились в прокуратуру. В итоге дом полностью признали аварийным и постановили немедленно расселить жильцов, а саму опасную панельку срочно снести. В итоге прошло уже почти 3 года, но в разваливающемся доме до сих пор живут люди, которым попросту некуда идти.

Стены подъезда испещрены глубокими трещинами Фото: Рустем АХУНОВ

- Как видите, живем здесь до сих пор. Многие, конечно, разъехались – кто по родственникам, кто квартиру снял. Нам уезжать некуда, вот и остается тут на свой страх и риск. В подъезде живут несколько десятков семей, у некоторых дети. Честно, очень страшно. Мы реально боимся за свою жизнь – все скрипит, стены шатаются, а куда деваться. На последнем собрании пообещали, что точно расселят нас до конца года. Обещают квартиры в центре города – в ЖК «Июнь». Правда, до сих пор не совсем понимаю – равнозначные ли будут квартиры по площади, этим вопросом муж занимается. А я пока просто мечтаю поскорее отсюда съехать, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» жительница 3-го подъезда Регина.

Озабочены предстоящим сносом и жильцы соседней девятиэтажки, которая стоит совсем вплотную к аварийному зданию. По их словам, им заявили, что их дом крепкий и надежный, а во время сноса соседнего дома, не понадобится даже временное расселение, но люди все равно опасаются за свою сохранность.