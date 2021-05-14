Статистика по COVID-19 в Башкирии на 14 мая: 89 заразились, 118 выздоровели, двое скончались

Прямо сейчас в Башкирии на учете состоят 1878 носителей коронавируса

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировали 36 677 случаев коронавируса. За сутки инфекцию выявили у 89 жителей. Статистику на 14 мая опубликовал региональный оперштаб.

Прирост выздоровевших за минувшие 24 часа составил 118 пациентов. Всего выписались 34 316 жителей республики.

Еще два человека скончались от COVID-19. За все время жертвами инфекции в регионе стали 483 жителя.

Прямо сейчас в Башкирии на учете состоят 1878 носителей коронавируса.

Полностью привились от инфекции более 215 тысяч граждан республики.