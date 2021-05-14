В центре Уфы из-за съемок фильма на день частично перекроют улицу

фото: мэрия Уфы

Завтра, 15 мая, в Уфе перекроют улицу Коммунистическую на отрезке от Аксакова до Зенцова. Ограничение будет действовать в период с 8:00 до 23:00. Как пояснили в городской администрации, проезд на участке закроют из-за проведения съемок художественного биографического фильма «Дневник поэта».

Городские службы попросили уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимому ограничению, извинились и рекомендовали заранее планировать свой маршрут.

Фильм «Дневник поэта» посвящен народному поэту Башкирии Рами Гарипову. Биографическую картину снимает режиссер Булат Юсупов.