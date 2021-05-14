Стало известно содержание предсмертного послания 13-летней школьницы из Башкирии

фото: vk.com

В башкирском городе Стерлитамаке вечером 13 мая с собой покончила 13-летняя школьница. Об этом стало известно из городских сообществ в соцсетях.

Тело девочки было обнаружено под окнами многоэтажного дома на улице Хвойной. Несовершеннолетняя скончалась на месте. Перед тем как совершить суицид, она оставила послание на своей странице «ВКонтакте», прикрепив свою фотографию и написав многозначительное «1 час до…».

Предсмертное послание погибшей

По словам знакомых погибшей, недавно она рассталась со своим молодым человеком. Последнее время подросток жила с бабушкой, якобы из-за того, что ее мать была лишена родительских прав. Через четыре дня девочке исполнилось бы 14 лет.

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что воздерживаются от комментариев по поводу гибели школьницы.