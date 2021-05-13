В выходные в Башкирии ожидается аномальная жара до +32 градусов

Аномальная жара не отступает – на выходных в Башкирии ожидается +30, +32 градуса

Аномальная жара не отступает – на выходных в Башкирии ожидается +30, +32 градуса. Прогноз погоды опубликовали специалисты Башгидрометцентра. Метеорологи отмечают, что температура поднимется выше нормы на 7 и более градусов.

В субботу 15 мая осадков по-прежнему не ожидается. Ветер будет дуть слабый, местами порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, в горных районах республики до +5, днем +27, +32 градуса. В Уфе ожидается +33 градуса тепла.

В воскресенье 16 мая характер погоды не изменится – дождей не будет, жара сохранится. Столбики термометра поднимутся до +30, +32 градусов.