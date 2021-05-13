В Башкирии осудят нефтяников за коммерческий подкуп и мошенничество

Данные преступления выявили сотрудники правоохранительных органов совместно с отделом экономической безопасности филиала ООО «РН-Сервис».

В Дюртюлинском районе предстанут перед судом сотрудники организации, занимающейся ремонтом нефтяных скважин. Они обвиняются в мошенничестве и коммерческом подкупе.

По данным следственного комитета, с мая 2019 по апрель 2020 года начальник участка в Дюртюлинском районе вступил в преступный сговор с помощником бурильщика. Подсобники организовали составление заявлений от имени рабочих участка и приказов о привлечении их к работе с завышенными показателями выполненных работ и не соответствующими действительности записями о видах выполненных работ. «Благодаря» фиктивным документам рабочим якобы выплачивалась повышенная зарплата, эту излишнюю часть обвиняемые требовали передавать им и расходовали деньги по своему усмотрению. Такая схема позволила им похитить почти 500 тысяч рублей.

О хищении узнал начальник экспедиции филиала фирмы, тогда ему предложили 60 тысяч, чтобы тот ничего не сказал начальству. Тот согласился. У помощника бурильщика нашли еще и наркотики – он незаконно приобрел и хранил их для личного употребления. Данные преступления выявили сотрудники правоохранительных органов совместно с отделом экономической безопасности филиала.

Обвиняемые лишь частично признали вину в совершенных преступлениях.