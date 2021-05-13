Радий Хабиров внес изменения в коронавирусный указ

Сегодня, 13 мая, глава Башкирии внес изменения в коронавирусный указ

Сегодня, 13 мая, глава Башкирии внес изменения в коронавирусный указ, сообщает Телеграм-канал "Подслушано в Башкирии". Республику снова ждут послабления. Публикуем полный список обновлений:

- воспитанники детских садов, школьники и студенты колледжей смогут выезжать по республике и за ее пределы в целях отдыха и оздоровления;

- в школах и детских садах будет организован строгий пропускной режим;

- родители смогут приходить на утренники и выпускные своих детей при условии, что у них имеется сертификат о прохождении вакцины против коронавируса или справка о том, что родитель сделал прививку первым компонентом. Если нет прививки, с собой нужно взять медсправку о наличии антител к ковиду свыше двух единиц. Если нет ни прививки, ни антител, то необходима справка о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19;

- детские палаточные стационарные лагеря смогут работать при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер;

- в школах и детсадах перестанут использовать запасные входы.